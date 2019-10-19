Müge Anlı canlı yayında kadına 'Sevgilim' dedi Twitter'da TT oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'de 18 Ağustos 2018 tarihinde aynı evde yaşayan kızı Hatice Ayhan ve Hacer hanım tarafından evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde bulundu. Cinayetin kimi işlediği çözmeye çalışan Müge Anlı ile annesinin ölümüyle ilgili canlı yayına çıkan Hatice'nin diyaloğu ise sosyal medyaya damga vurdu.

Annesinin cesedi yaşadığı evdeki çekyatın altında bulunan ve 7 ay hapis yatan Hatice Ayhan, teyzesinin kendisini suçlamasıyla Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Annesinin ölümünde bir suçu olmadığını söyleyen Hatice Ayhan ile Müge Anlı'nın arasında geçen diyalog ise Twitter'da olay oldu.

Olayı çözmeye çalışan Müge Anlı, canlı yayında kadına "Sevgilim" diye seslenince Twitter'da trend oldu. Çelişkili ifadeler veren Ayhan'ın anlattıkları karşısında gerilen Anlı'nın canlı yayındaki halleri herkesi güldürdü.

