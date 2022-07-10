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ATV'nin bu dizileri erken final kararı aldı

10.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu iki yaz dizisi yaz sonunu maalesef göreme göremeyecek. Onlar da ekran macerası sona eren diziler kervanına ekleniyor. ATV'nin yaz sezonuna iddialı başlayan, güçlü kadrolu iki dizisi için düşük reytingleri nedeniyle erken final kararı alındı.

ATV'nin bu dizileri erken final kararı aldı

Yaz dizilerinin reyting mücadelesi devam ediyor. Kimi aldığı iyi reytinglerle yayın hayatına güz döneminde de devam edecekken kimi yaz sezonunun sonunu dahi göremiyor.

Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan iki diziden arka arkaya final kararı geldi.

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ATV'nin yaz dizisi Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı dizi için erken final kararı alındı.

Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan Sevmek Zamanı, 20 Haziran'da izleyiciyle buluşmuştu. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Mert Savaş'ın kaleme aldığı dizi, 5. bölümle ekranlara veda edecek.

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Sevmek Zamanı'nın ardından bir dizisi için de erken final kararı alındı.

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün kaleme aldığı İçimizdeki Ateş Fabrika Yapım imzası taşıyan diziden kötü haber geldi.

İçimizdeki Ateş dizisi ilk bölümü ile 23 Haziran'da ekranlara gelmişti. Dizinin 5. veya 6. bölümde final yapması bekleniyor.

Oyuncular Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu ve Hazım Körmükçü'nün boy gösterdiği içimizdeki Ateş'in konusu ise şöyle:

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Dizi, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini konu alıyordu.

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