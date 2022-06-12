AUZEF harf notları açıklandı! AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? İşte İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları ve notlar ekranı!

AUZEF harf notları ile ilgili beklenen açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim ve Uzak Eğitim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? İşte İstanbul Üniversitesi (AUZEF) sınav sonuçları ve notlar ekranı haberimizde...

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI 2022?

AUZEF harf notları açıklandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Öğrencilerimiz, harf notları http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanmıştır. ‘Öğrenim Bilgileri’ sekmesi altındaki ‘Sınav Sonuçları ve Notlar’ kısmından harf notlarınızı görüntüleyebilirsiniz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022!

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

