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Av tüfeğiyle birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 08:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, cinnet getiren Okan Karakaş (28) birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından tüfeği göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihara kalkışan Okan Karakaş, hastanede tedaviye alındı.

Av tüfeğiyle birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, dün saat 23.00 sırlarında Ödemiş ilçesi Seyrekli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlik çalışanı Okan Karakaş ile birlikte yaşadığı Gizem Tabak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında cinnet getiren Okan Karakaş, evdeki av tüfeğini alıp, Gizem Tabak ve oğlu Kaan Kundakçı'yı başından vurdu. Ardından Karakaş, tüfeği kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

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Silah sesleri üzerine Okan Karakaş'ın yaşadığı çiftliğe giden yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gizem Tabak ve Kaan Kundakçı'nın öldüğünü saptadı. Okan Karakaş ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Karakaş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gizem Tabak ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakınları, birlikte yaşayan Okan Karakaş ile Gizem Tabak'ın sürekli tartışıp, kavga ettiklerini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet izmir intihar Ödemiş

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