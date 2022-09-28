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Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

28.09.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avanak Abdi filminin başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal ve Ayşen Gruda yer alıyor. Avanak Abdi filminin yönetmenliği Natuk Baytan'a, senaryosu ise Suvai Sualp'e ait. Dizi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

1978'de vizyona giren Avanak Abdi filminin çekimleri İstanbul'un farklı mekanlarında tamamlandı. Çekimler çoğunlukla Fatih Cankurtaran'da gerçekleştirildi. Avanak Abdi filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Avni, gönlünü ünlü şarkıcı Nevin Şenses’e kaptırır. Peki Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Arkadaşı Nuri ile afiş asarak geçimini sağlayan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Parasız olduğu için Nevin’in kendisine bakmayacağını düşünen Abdi, bir gün gazinoda sessiz sedasız aşkını izlemektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu gazinodakiler Abdi’yi ünlü mafya olan Urfalı Abdi zannederler ve hürmet ederler. Gazinoda Nevin’in belalısı gangster Barut Osman’ı rezil eden Abdi, Nevin’in de sevgisini kazanır. Barut Osman, Komiser Osman’ın tehdidinden dolayı Abdi’ye elini süremezken yanlış anlaşılmanın neticesinde işler gitgide karmaşıklaşır.

AVANAK ABDİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Abdi: Kemal Sunal
Nevin Şenses: Ayşen Gruda
Barut Osman: Ünal Gürel
Nuri: Necdet Yakın
Simsar Cafer: Ali Şen
Komiser: Atilla Ergün
Urfalı Apti: Yadigar Ejder
Menajer Erto: Macit Flordun
Barut'un adamı: Arap Celal
Barut'un adamı: Sönmez Yıkılmaz

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Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda Kemal Sunal
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