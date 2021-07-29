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Avanak Apti filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Avanak Apti nerede çekildi? İşte oyuncuları…

29.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti filminde afiş asarak hayatını kazanmaya çalışan Apti’nin hayatı bir karışıklığın ardından değişiyor. Ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan Avanak Apti, çok sevdiği Nevin Şenses’e ulaşmaya çalışır.

Avanak Apti filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? Avanak Apti nerede çekildi? İşte oyuncuları…

Aşkına bir şekilde ulaşan Avanak Apti’nin saf duygularından etkilenen Nevin Şenses’e belalı bir kabadayının da aşık olması, işleri içinden çıkılmaz bir hâle sokar. Kemal Sunal ve Natuk Baytan’ın iş birliğinde hayata geçen Avanak Apti filmi, 70’li yılların sonuna denk geliyor.

AVANAK APTİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk kez 1978’de yayınlanan Avanak Apti filmi, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekildi.

AVANAK APTİ FİLMİNİN KONUSU

Avanak Apti, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri anlatıyor. Apti, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apti, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır.

Platonik aşkıyla tanışmanın yolunu arayan Apti, sonunda hayallerine kavuşmuştur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apti'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması da işleri karıştırır. Apti'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apti'nin peşine düşer.

Avanak Apti filmi kaç yılında ve ne zaman çekildi? Avanak Apti nerede çekildi? İşte oyuncuları…

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Nuri (Necdet Yakın)

Menajer Erto (Macit Flordun)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Komiser (Atilla Ergün)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kemal Sunal
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