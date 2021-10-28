Avatar filmine ilham oldu! Görenleri manzarası ile büyüleyen bir yer: Tianzi Dağları

Çin'in Hunan Eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nın ortasında, Wulinyuan Manzara Alanı içinde yer alan bu 21 kilometrekarelik dağ manzarası görenleri büyülüyor. Genellikle sislerle çevrili olan Tianzi Dağları kule benzeri zirveleri ve ağaçlarla kaplı alanlarıyla benzersiz bir deneyim sunuyor.

TAMAMEN DOĞAL OLARAK OLUŞTU

Tianzi Dağları, milyonlarca yıllık tortul kaya erozyonunun ürünü olarak karşımıza çıktı. 300 milyon yıllık kumsal kaynaklar, su ve rüzgârın etkisiyle oyularak günümüzdeki şeklini aldı. Zaman içinde farklı renk ve şekillere bürünen Tianzi Dağları, dünyanın en ilginç yerleri listesine girmeyi başarıyor. Kuleye benzeyen sivri çıkıntılarda biriken topraklar kayaların üzerinde ve etrafında çiçek, çalı ve ağaçların büyümesine izin veriyor.

EFSANEYE KONU OLDU

Tianzi Dağları efsaneye göre adını, Xiang Dakun adı verilen etnik bir grupta yaşayan Tuija isimli bir adamdan alıyor. Tuija etnik bir azınlıkta yaşar ve 1300’lü yıllarda Xiang Dakun halkını bir köylü ayaklanmasına götüren kişi olarak bilinir. O ve adamları yenilmeden ve ölmeden tam 40 gün boyunca imparatorluğun askerleri ile zorlu bir mücadele vermeyi başardı.



