Avatar ilk filminin konusu nedir? Avatar oyuncuları kimler? Sam Worthington başrolde!

Avatar dünya çapında büyük başarı yakaladı. Avatar filminin yönetmenliği usta yönetmen James Cameron'a ait. Grafikleri ve ses efektleriyle dikkat çeken Avatar filmi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Avatar ilk filminin konusu nedir? Avatar oyuncuları kimler? İşte detaylar...

AVATAR İLK FİLMİN KONUSU NEDİR?

ABD yapımlı bilim kurgu filmi Avatar Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron tarafından yazılmış ve yönetilmiştir. İlk olarak 18 Aralık 2009'da vizyona giren film üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir.

Hırsızlık olayı sonucunda ağabeyini kaybeden yarı felçli Jake Sully, Pandora ismindeki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Burada Na’vi isminde giderek tükenmekte olan bir topluluk yaşam sürmektedir. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program üzerine çalışır. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya gönderir. Sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiğinde anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu esnada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, bu gezegeni kendi dünyalısından koruma kararı alır.

AVATAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sam Worthington Rolü : Jake Sully

Zoe Saldana Rolü : Neytiri

Sigourney Weaver Rolü : Grace Augustine

Stephen Lang Rolü : Miles Quaritch

Michelle Rodriguez Rolü : Trudy Chacon

Giovanni Ribisi Rolü : Parker Selfridge

Joel David Moore Rolü : Norm Spellman

Wes Studi Rolü : Eytukan

