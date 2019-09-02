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Avcılar'da alkollü sürücü kuzeninin ölümüne yol açtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 02.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü L.G., yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzeni Nazar Gül'e çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası alkollü sürücü tutuklanırken hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ağustos günü Avcılar’da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.’nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar’a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Firüzköy Karakoluna götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Alkollü sürücü

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