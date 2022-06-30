YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

30.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. 28 Haziran'da gelen ihbar üzerine yapılan incelemede, kendisinden haber alınamayan Dilan Eylem Öz'ün (28) Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir anneannesiyle yaşadığı ve 2 gündür yalnız olduğu belirtilen Öz'ün cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Öz'ün kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduEsenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendiKarabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyorKastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
polis Avcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.