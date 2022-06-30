Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. 28 Haziran'da gelen ihbar üzerine yapılan incelemede, kendisinden haber alınamayan Dilan Eylem Öz'ün (28) Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir anneannesiyle yaşadığı ve 2 gündür yalnız olduğu belirtilen Öz'ün cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Öz'ün kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.



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