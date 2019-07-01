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Avengers: Endgame beklenildiği gibi Avatar’ı geçemedi

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SİNEMA TV  | 01.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Elde ettiği hasılatla yapımcıların yüzünü güldüren Avengers: Endgame, beklenildiği gibi Avatar’ı geçemedi.

Avengers: Endgame beklenildiği gibi Avatar’ı geçemedi

Ön hazırlık döneminden vizyona girene kadar her adımı merakla takip edilen Avengers: Endgame, yoğun ilgiden ötürü yeniden vizyona girdi. Yeniden vizyona girmesiyle birlikte en çok hasılat elde eden filmler listesinin zirvesine yerleşmesine kesin gözüyle bakılan film, beklentileri karşılayamayarak zirvedeki Avatar’ın gerisinde kaldı.

Marvel yapımı Avengers: Endgame'in yeniden gösterime girmesinin ardından birçok kişi, Avatar'ın zirveden düşeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Ancak olaylar öyle gelişmedi. Marvel Cinematic Universe imzalı Avengers: Endgame'in tekrardan vizyona girmesi, ABD'de 5,5 milyon dolar, dünya çapındaysa 2,3 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Bu rakamlar Avengers: Endgame'in Avatar'ı geçmesine yetmedi. Şu anda 2,76 milyar dolarlık bir hasılatı bulunan Avengers: Endgame, 2,78 milyar dolar hasılatı bulunan Avatar'ın yaklaşık 27 milyon dolar arkasında bulunuyor. Şu saatten sonra Avengers: Endgame'in 27 milyon dolarlık bir ekstra gelir elde etmesi imkansız olarak görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame avatar Marvel

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