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Avlu 2. sezon 1. bölüm 2. fragman yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Avlu yeni sezon fragmanı yayınlandı. Avlu'nun yeni sezonunda neler yaşanacak? Avlu 20 Eylül Perşembe Star'da...

Avlu 2. sezon 1. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

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