Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı Star TV resmi youtube kanalından paylaşıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümü yayınlanan Avlu dizisi, seyircilerin yoğun ilgisini görmüş, olumlu-olumsuz tepkiler ile sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Avlu dizisi başrollerinde Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. İşte Avlu 2. bölüm fragmanı...
Avlu dizisinde kocasını öldürdüğü iddiasıyla hapise giren Deniz'in başı bu sefer de cezaevi ağası olan Kudret ile derttedir. Kudret'e diş gösteren Deniz'e tuzak kuruyorlar. Cezaevi müdürü Nihal'in yaralı halde bulunurken Deniz'de olay yerinde yakalanıyor. Kudret'in "İnsanlar karşılarında bir katil görmek istiyor. Ve O sensin. Ama istersen ben bu durumu çözebilirim." sözleri dikkat çekiyor. Deniz, bu durumdan kurtulabilecek mi?
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
#Avlu ilk bölümüyle Star'da başladı! https://t.co/pC51WeYtIW pic.twitter.com/nWOouC9h6P— STAR TV (@startv) 29 Mart 2018
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
"Lütfen kendi çayını kendin koy!" #Avlu pic.twitter.com/329CZpoZWk— STAR TV (@startv) 29 Mart 2018
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU
Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.
Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.
Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.
Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül
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