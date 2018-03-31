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Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümü ile ekrana gelen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Avlu dizisinde Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray, başrolleri paylaşıyor. Avlu yeni bölümde Deniz, Kudret'in kurduğu tuzaktan kurtulup aklanacak mı? İşte Avlu yeni bölüm fragmanı...

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı Star TV resmi youtube kanalından paylaşıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümü yayınlanan Avlu dizisi, seyircilerin yoğun ilgisini görmüş, olumlu-olumsuz tepkiler ile sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Avlu dizisi başrollerinde Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. İşte Avlu 2. bölüm fragmanı...

AVLU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Avlu dizisinde kocasını öldürdüğü iddiasıyla hapise giren Deniz'in başı bu sefer de cezaevi ağası olan Kudret ile derttedir. Kudret'e diş gösteren Deniz'e tuzak kuruyorlar. Cezaevi müdürü Nihal'in yaralı halde bulunurken Deniz'de olay yerinde yakalanıyor. Kudret'in "İnsanlar karşılarında bir katil görmek istiyor. Ve O sensin. Ama istersen ben bu durumu çözebilirim." sözleri dikkat çekiyor. Deniz, bu durumdan kurtulabilecek mi?

AVLU İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Avlu ilk bölüm izle

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.

Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.

Sonuçta, cezaevi bizim için önünden geçip gittiğimiz taş duvarlardır. İçeride ne olduğunu düşünmeyiz bile belki… Ama onların, evidir.

Demet Evgar - Deniz Demir
Ceren Moray - Azra Kaya
Nursel Köse - Kudret Öztürk
Kenan Ece - Murat Ünal
Teoman Kumbaracıbaşı - Hakan Demir
Ruçkan Çalışkur - Nilgün Demir
Şebnem Dönmez - Nihal Ünal
Çağdaş Onur Öztürk - Oktay Boran
Deniz Barut - Melis Ersoy
Onuryay Evrentan Atasalihi - Özlem Balaban
Eslem Akar - Ecem Demir
Şeyla Halis - Jale Şahin
Ayça Damgacı - Hasret Şengül

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