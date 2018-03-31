Avlu 2. yeni bölüm fragmanı: Deniz tuzaktan kurtulabilecek mi? (Avlu ilk bölümü izle)

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Avlu dizisinde kocasını öldürdüğü iddiasıyla hapise giren Deniz'in başı bu sefer de cezaevi ağası olan Kudret ile derttedir. Kudret'e diş gösteren Deniz'e tuzak kuruyorlar. Cezaevi müdürü Nihal'in yaralı halde bulunurken Deniz'de olay yerinde yakalanıyor. Kudret'in "İnsanlar karşılarında bir katil görmek istiyor. Ve O sensin. Ama istersen ben bu durumu çözebilirim." sözleri dikkat çekiyor. Deniz, bu durumdan kurtulabilecek mi?

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı Star TV resmi youtube kanalından paylaşıldı. Geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümü yayınlanan Avlu dizisi, seyircilerin yoğun ilgisini görmüş, olumlu-olumsuz tepkiler ile sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Avlu dizisi başrollerinde Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. İşte Avlu 2. bölüm fragmanı...

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Avlu ilk bölüm izle

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi… Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le başlar. Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız.

Suçlarının ve günahlarının cezasını çeken bu kadınların, ayakta kalma çabalarını; sahip oldukları tek şey olan umuda nasıl sıkı sıkı tutunduklarını izleriz. Ve en önemlisi iktidar için verilen savaşlara, yeni suçlara, şiddete ve günahlara tanık oluruz.