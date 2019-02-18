Avlu'da şaşırtan ayrılık! Hülya Şen Instagram'dan duyurdu

Bu kadar kadın üzerine kurulmuş bir projede, bütün egolarını evde bırakıp, büyük bir dostluk içinde çalışan;

Başta can dostum Yüksel Aksu olmak üzere Star TV ,Limon yapım ailesine,Hülya gezer ve canım Şafak Balıma..

Hayata dik durduğu tek alan anneliği, evladı söz konusu olunca tırnaklarını çıkartan toplum suçlusu.. 31 bölüm nefes verdiğim Naciye karakterime, bir süre ara veriyorum. Güldüren, ağlatan düşündüren ve yüreğinize dokunan, başka karakterlerde buluşmak ümidiyle.

Korkak ve sindirilmiş, hayatın zorlukları içinde kendini deliliğe vurmuş, sevgi yoksunu bir kadın. Çok değer verdiği saçlarını sıfıra vurulurken, sadece kocası beğenmeyecek diye veryansın eden biçare.

"Her kadının bir hikayesi vardır, insanın yaşadığı coğrafya kişinin kaderidir. Naciye;

Avlu dizisinde şoke eden ayrılık! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Avlu dizisindeki bu ayrılık dizinin sevenlerini şaşırttı.

Gecesi gündüzü olmuyan senaryo,yazım gurubumuza, Bizden sonra giden set emekçilerine , yapıma, prodüksiyona, kameramanlara, ışıkçılara, sesçilere, makyözlerimize, kostümcülerimize, ulaştırmaya ve bütün Avlu aileme teşekkür ederim.Hepiniz sağ olun varolun hakkınızı helal edin.

En çok da SİZ sevgili seyircilerimiz; sevgi ile bize ayırdığınız o muhteşem saatler için teşekkür ederim."

Hülya Şen'in daha sonra diziye dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil...

