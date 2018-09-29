Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!

Yapımcılığını TMC'nin üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Hatice Aslan'ın paylaştığı yapımın kadrosuna 3. bölüm itibariyle, son olarak 'Avlu'da rol alan Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Oyuncu, dizide Gökçe (Deniz) karakterinin babası Eren Yıldız'ı canlandıracak.

Bir Deli Rüzgar, yeni bölümüyle yarın 20.00'de FOX'ta!



BİR DELİ RÜZGAR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır. Fakat Gökçe bu uğurda istemeden de olsa başına bela alacaktır. Gökçe’nin Melis Rengin yüzünden Uğur’la arası açılacak fakat her şeye rağmen tam Uğur’a güvenecekken, onun gerçekte kim olduğunu öğrenecektir. Geçmişte ise Sevim Soylu’nun hamile olduğu basına sızacak ve Sevim’in Ahmet’le arası açılacaktır. Ahmet, haberi kimin sızdırdığını öğrenmesi için Reşat’ı görevlendirdiğinde karşısına Melike çıkacaktır. Reşat ise Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır.



