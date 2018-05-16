Avlu'nun güzel oyuncusu Demet Evgar kaza geçirdi

Avlu dizisinin başarılı oyuncusu Demet Evgar'a nazar değdi. 39 Basamak adlı oyunda da oynayan Evgar'ın ayak parmağı kırıldı.

Evgar, haberi kendi Instagram sayfasında şu sözlerle duyurdu:

“39 Basamak etkinliği hakkında önemli bilgilendirme! 16 ve 17 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan 39 Basamak etkinlikleri, Demet Evgar’ın geçirdiği kaza sebebiyle ayak parmağında kırık oluşmasından dolayı 18 ve 19 Haziran 2018 tarihlerine ertelenmiştir.

16 Mayıs tarihine aldığınız biletinizle 18 Haziran tarihindeki etkinliğe, 17 Mayıs tarihine aldığınız biletinizle 19 Haziran tarihindeki etkinliğe katılabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Zorlu PSM Çağrı Merkezi ve Biletix çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.”

Ünlü oyuncunun kazayı nerede geçirdiği belli değil.



