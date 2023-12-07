AVM'deki yılbaşı süsleri Rize'yi karıştırdı! Sosyal medyada gündem oldu: AVM yönetiminden açıklama

Rize'de bir AVM'de yapılan süslemeler, sosyal medyayı karıştırdı. AVM’nin dış cephesinde yapılan hediye paketi şeklindeki süsleme, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetildi. Bazı paylaşımlarda da AVM’nin iç kısmındaki süslemelerde kullanılan gökkuşağı renklerindeki şemsiyeler, LGBT’yi temsil ettiği iddiasıyla eleştiri aldı.

AVM'DEN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler üzerine AVM’den açıklama yapıldı. Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktası olduğu düşüncesiyle hareket edildiği ifade edilen açıklamada, “Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz” denildi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Açıklamada tepkilerle ilgili hukuki süreç başlatılacağı belirtilirken, “Kuruluşumuzun itibarının doğru bir şekilde korunması için gerekli adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, adımızın yanlış haberlerle anılmasına sebep olanlarla ilgili olarak, bu tür eylemlere karşı her türlü hukuki süreci başlatacağımızı belirtmek isteriz. Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz” ifadelerine yer verildi

Süsleme işleminin tamamlanmadığı, tamamlandığında iki kurdele şeklinde düzenleme yapılacağı belirtildi.





