Avokado kesildikten sonra, buzlukta, dolapta nasıl saklanır?

Özellikle son yılların en popüler meyvelerinden biri haline gelen avokado, salatalardan tatlılara birçok farklı tarife girebilmektedir. Çeşitli içeceklerde ve diyet listelerinde de kendine yer bulan avokadoyu seçmek kadar saklama koşullarına dikkat etmek de önemli bir konu olarak kabul edilmektedir.

Ferhan Petek

İçindekiler

  • Avokado nasıl saklanır?
  • Avokado buzlukta nasıl saklanır? Avokado dolapta nasıl saklanır?
  • Avokado kesildikten sonra nasıl saklanır? Dilimlenmiş avokado nasıl saklanır?
  • Olgun avokado nasıl saklanır?
  • Soyulmuş avokado nasıl saklanır?

İnsan sağlığına olan yararları ve diyet yapanlara tok tutucu etkisi ile destekleyici oluşu avokadonun en sık tercih edilen meyvelerden biri olmasının nedenlerinden bazılarıdır. Kendine has tadı ve kokusu ile hem tuzlu yiyeceklerin hem de tatlı tariflerin içinde yer bulabilen avokadonun doğru saklama koşullarında tutulması uzun ömürlü olması ve lezzetini kaybetmemesi için oldukça önemlidir.

Avokadonun dilimli, soyulmuş, olgun ya da diğer çeşitli formlarına göre saklama koşulları ve püf noktaları vardır.

Avokado nasıl saklanır?

Avokadonun, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi için bazı püf noktalarını bilmek gerekir. Alınan avokadonun olgun olup olmaması, ne zaman soyulduğu ya da dilimlendiği gibi farklı durumlar avokadonun saklama koşullarının da değişmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrıca nerede saklanacağı da önemli bir konudur.

Avokado buzlukta nasıl saklanır? Avokado dolapta nasıl saklanır?

Avokado soğuk ortama çok dayanıklı bir meyve değildir. Bu nedenle dolapta en çok birkaç gün tutulmalıdır. Ayrıca avokadonun taze ya da olgun olması da buzdolabında saklama ömrü konusunda etkili bir durumdur.

Avokado kesildikten sonra nasıl saklanır? Dilimlenmiş avokado nasıl saklanır?

Kesilmiş ya da dilimlenmiş avokadoyu saklamak için bazı yöntemler kullanılmalıdır. Avokadonun sadece yarısı tüketilecekse ve diğer yarısı daha sonra tüketilecekse öncelikle avokadoyu keserken ve dilimlerken ortasında yer alan çekirdeğin saklanacak olan tarafta kalmasına dikkat edilmesi gerekir. Kalan çekirdekli kısmı saklamak için ise hava almayan bir saklama kabı kullanılmalıdır.

Olgun avokado nasıl saklanır?

Olgunken alınan avokado için en doğru seçenek mümkün olan en kısa süre içinde o avokadonun tüketilmesidir. Ancak saklamak gerekiyorsa buzdolabında bütün halde saklamak mümkündür. Ancak avokado çok soğuk ortama alışık olmadığı için en fazla birkaç gün saklanmalıdır.

Soyulmuş avokado nasıl saklanır?

Taze avokado alınıp soyulduğu zaman tamamı hemen tüketilmeyecekse ancak avokado soyulduysa kalan kısım buzdolabında saklanabilir. Ancak kalan soyulmuş avokadonun bir streç filme sıkıca sarılması ve buzdolabına o şekilde koyulması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca hızlı tüketilmeli ve buzdolabında en çok 2 ya da 3 gün kalmalıdır.

