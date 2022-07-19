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  4. Avokado nasıl yenir, nasıl olgunlaştırılır, nasıl soyulur? İçi kahveleşmiş avokado yenir mi? Avokado ile yapılan farklı, pratik tarifler!

Avokado nasıl yenir, nasıl olgunlaştırılır, nasıl soyulur? İçi kahveleşmiş avokado yenir mi? Avokado ile yapılan farklı, pratik tarifler!

19.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado hem spor yapanların hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir besin. Avokado, sert olarak alındıktan sonra evde olgunlaşmasını sürdürür. Sağlık açısından çok faydalı bir meyve olan avokado, vitamin, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri yönünden oldukça zengindir. Peki avokado nasıl yenir, nasıl seçilir? İşte avokado tarifleri...

Avokado nasıl yenir, nasıl olgunlaştırılır, nasıl soyulur? İçi kahveleşmiş avokado yenir mi? Avokado ile yapılan farklı, pratik tarifler!

Doktorlar tarafından bağışıklığı güçlendirdiği söylenen avokadonun tüketimi gün geçtikçe artıyor. İçeriğindeki zengin vitaminler sayesinde mutfaklardan eksik edilmemesi gereken avokado, tam anlamıyla bir demir kaynağıdır. Vücuttaki toksik maddeleri etkisiz hale getiren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına karşı da etkilidir. Düşük kalorisiyle diyet listelerinde de kendine yer bulan avokado, isteğe göre sade tüketilebilir veya farklı tariflerin içerisinde kullanılır. Peki, avokado nasıl soyulur ve nasıl tüketilir? İşte avokado hakkında her şey...

AVOKADO SOYMA YÖNTEMLERİ

Öncelikle avokadoyu enine, tam 360 derece olacak şekilde kesin. Kesme esnasında içinde bulunan çekirdeğe zarar vermemeye dikkat edin. Avokadoyu kestikten sonra, iki elinizle tutarak ikiye ayırın. Bıçakla çekirdeğe hafifçe vurduktan sonra çıkartabilirsiniz. Avokadoyu soymak için kullanabileceğiniz ilk yöntem kabuğunu elma soyar gibi soymaktır. Bu işlemi bıçakla veya elinizle yapabilirsiniz. Avokadonun kabuğu çok sert olmadığı için kolayca soyulur. Avokado soyma işleminde kullanılan ikinci yöntem ise kaşık kullanmaktır. Yemek kaşığını kabuk ile meyve arasına yerleştirin. Kaşığı oyacak olarak kullanabilirsiniz. Meyveyi elinizle yavaşça döndürerek kabuğunu soyabilirsiniz.

İÇİ KAHVERENGİ AVOKADO YENİR Mİ?

Olgun avokadonun içi açık yeşil rengindedir. Eğer avokadonun içi kahverengiye dönmeye başladıysa, bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Renge ek olarak keskin ve kötü bir koku yayabilir. Bozulmuş avokadonun yenmesi, sağlık açısından tehlikelidir.

AVOKADO NASIL YENİR, TÜKETİLİR?

1) Pratik ve Besleyici: Avokado Salatası

Antioksidan miktarı yüksek bir meyve olmasından dolayı sağlığınız için avokadoyu sık sık tüketmeniz gerekir.

Azteklerde bereket meyvesi olarak bilinen avokadoyu, salataların içerisine koyarak tüketebilirsiniz.

2) Kilo Vermede Etkili: Avokadolu Badem Sütü

Vücudunuza sayısız faydası bulunan avokado ile kilo vermede etkili badem sütünü karıştırın.

Şifa deposu olan bu içecek özellikle sabah kahvaltılarında tükettiğinizde, güne zinde ve enerjik başlamanızı sağlar.

Bu tarif veganlara, sporculara ve diyet yapanlara uygundur. En etkili detoks içecekleri arasında yer alır.

3) Hazırlaması Çok Kolay: Soğuk Avokadolu Çorba

Sağlık açısından faydalı ve hazırlaması kolay olan bir çorba hazırlayabilirsiniz. Kalp, göz ve kanser hastalıklarına iyi gelir.
Bu çorbayı soğuk bir şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Aynı zamanda tok tutarak kilo vermenize yardımcı olur.

4) Farklı ve Doyurucu: Avokadolu Humus

Sert avokado nasıl yenir veya olgunlaşmamış avokado nasıl yenir diye merak ediyorsanız, ilk başta avokadoyu
mikrodalgada en yüksek ayarda iki dakika yumuşatın. Böylece avokadodan humus hazırlayabilir. Sofralarınıza neşe
katabilirsiniz. Üstelik çok doyurucu ve besin değeri bakımından oldukça zengin bir meze hazırlayabilirsiniz.

5) Siyah Avokadolu Kahvaltılık Ezme

Siyah avokado nasıl yenir diyorsanız, kahvaltıda ezme olarak tüketebilirsiniz. Siyah avokadonun diğer avokadoya göre farkı;
daha yumuşaktır ve içerisindeki yağ oranı daha yüksektir.
Ezmesini yaparak aynı zamanda makarna gibi çeşitli yemeklerinizin içerisinde kullanabilirsiniz.

6) Potasyum Deposu: Avokadolu Ballı Puding

Avokado balla nasıl yenir diye merak ediyorsanız, bu puding tam size göre:

Pudingin içerisine bal ve avokado ekleyerek
potasyum deposu yaratabilirsiniz. Üstelik içerisindeki yağ asitleri sayesinde bir dizi sağlık yararı da var.
Pratik bir şekilde her tatlının içerisinde kullanıp enfes lezzetler hazırlayabilirsiniz.

7) Protein Zengini, Doyurucu: Avokadolu Sandviç

Ara öğünlerinize sağlıklı avokadolu sandviç çok yakışacak. Vücudunuzdaki yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler.

Avokadonun bulunduğu her türlü lezzet mükemmel olsa da özellikle sandviçle uyumuna bayılacaksınız.

8) Kahvaltı Sofralarına Neşe Katacak: Avokadolu Kanepe Kahvaltı ne hazırlasam diye düşünüyorsanız, renk renk avokadolu kanepeler hazırlayabilirsiniz.

Bu avokadolu kanepeler ile aynı zamanda daha düzenli metabolizmaya sahip olabilirsiniz.

9) Pratik ve Leziz Vegan Avokado Mousse: Kriz anlarının ve vegan vejetaryen beslenenlerin yardımına koşmaya aday bir mousse hazırlayabilirsiniz.

Üstelik pratik ve leziz olmasıyla da sofralarınızın neşesi olacak. Avokadoyu bu muhteşem mousse tarifinin içerisine ekleyerek,
leziz bir tatlıyla kendinizi şımartabilirsiniz.

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