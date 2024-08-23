Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık! Çanlar Ülke puanı için çalıyor... UEFA Ülke puanı sıralamasında son Durum!

Avrupa'da play-off turunda mücadele eden temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapattı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 3-2 mağlup olmasının ardından, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da rakipleriyle berabere kaldı. Bu sonuçların ardından gözler UEFA Ülke Puanı sıralamasına çevrildi.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMADI

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'ya konuk oldu. Gol duellosuna dönüşen karşılaşmada temsilcimiz iki farkla öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah - beyazlılar tur şansını İstanbul'a taşıdı. Konferans Ligi gruplarına kalacak takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GOLÜ BULAMADI

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen ile kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte bordo - mavililer, oynadığı son 4 resmi maçta gol atamamış oldu. Karadeniz ekibi, tur şansını Trabzon'a bıraktı. Rövanş maçı 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

İRLANDA'DA SESSİZ GECE

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic ile deplasmanda mücadele etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Dört temsilcimizin Avrupa sahnesinde aldığı kritik haftayı galibiyetsiz tamamlamasının ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi. Avrupa'da 9’uncu sıra için çekiştiğimiz Çekya, bu hafta topladığı puanlarla birlikte Türkiye'yi geride bıraktı.

İşte temsilcilerimizin oynadıkları maçlar sonrası UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum...

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEKYA - 36.850

10- TÜRKİYE - 35.600

11- NORVEÇ - 31.250

12 - İsrail: 30.375