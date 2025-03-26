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Avrupa'da yeni tehdit! 1400'den fazla türü avlamış... İstilacı tür tehlike saçıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 17:01
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Asya eşek arısı, Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken, özellikle arıcılık sektörünü tehdit ediyor. 1.400'den fazla türün kalıntılarının tespit edildiği araştırmalar, bu istilacının daha geniş bir ekosistemi tehdit ettiğini gösteriyor.

Avrupa'da yeni tehdit! 1400'den fazla türü avlamış... İstilacı tür tehlike saçıyor

İspanya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde hızla yayılan Asya eşek arısı (Vespa velutina), özellikle bal arılarını tehdit etmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, bu türün oldukça geniş bir yelpazeye sahip yeme alışkanlıkları bulunuyor; kelebekler, örümcekler ve diğer eklembacaklılar da bunlar arasında. Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan son araştırmada, Asya eşek arılarının mide içerikleri incelenerek 1.400'den fazla farklı türe ait kalıntılar tespit edildi.

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ENDİŞEYE YOL AÇTI

Özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz’de hızla yayılan Asya eşek arısı, arıcılar ve koruma uzmanları arasında ciddi endişelere yol açtı. Arıcılar, bu istilacı tür nedeniyle kolonilerinin ciddi şekilde azaldığını bildiriyor. Asya eşek arıları, özellikle bal arılarını avlamakta ve bu da arıcılık sektörüne büyük zararlar vermekte. Ancak, yapılan araştırmalar, Asya eşek arısının çok daha geniş bir diyet yelpazesi olduğunu ve bu zararın daha büyük boyutlara ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

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GARAJLAR VE BARINAKLARDA BULUNUYORLAR

İspanya’da ilk kez 2010 yılında Bask Bölgesi'nde görülen Asya eşek arısı, o tarihten bu yana Galiçya, Asturias, Kantabria ve Katalonya bölgelerine yayıldı. Ilıman iklim ve zengin av kaynakları sayesinde bu bölgelerde ideal yaşam alanları bulan Asya eşek arıları, yuvalarında binlerce bireyi barındırabiliyor. Bu yuvalar, genellikle ağaçlar veya binaların yüksek yerlerinde yer alırken, zaman zaman garajlar veya barakalar gibi insan yapısı alanlarda da tespit edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya arı
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