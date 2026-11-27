GTA 6, çok sayıda içerik üreticisinin ve video oyunu tutkununun gündeminde yer alıyor. Bazı oyuncular merakla beklenen oyunu ilk bitirenler arasında yer almayı hayal ederken bazıları ise henüz oyuna başlayabilmek için bekliyor.

Dominikli bir adam, GTA 6'yı indirmek için verdiği mücadeleyle sosyal medyada viral olan bir videonun kahramanı oldu. Söz konusu video, Alfonso Arús tarafından Aruser@s programında ekrana getirildi.

8 GÜNDE YÜZDE 92'YE ULAŞTI

İddiaya göre sekiz gündür GTA 6'yı indirmeye çalışan adam, indirme işleminin henüz yüzde 92'sini tamamlayabildi.

Sabrını kaybetmeyen adam, oyuna başlamaya giderek yaklaştığına inanarak indirme işleminin ilerleyişini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Adam, "Neredeyse bitti, artık oynuyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

İNDİRME SIRASINDA TELEVİZYONU KAPANDI

Ancak Dominikli oyunseverin bekleyişi bitmek bilmiyor gibi görünüyor.

Her şey GTA 6'yı oynamaya yaklaştığını gösterirken televizyonunun indirme sırasında kapanması, adamın uzun süren bekleyişine yeni bir engel daha ekledi.

Kaynak: laSexta