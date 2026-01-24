Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu?

Avrupa’da sınırların onlarca yıldır değişmediği bir dönemde, Moldova ile Romanya arasında yeniden alevlenen 'birleşme' tartışması dünya siyasetinin gündemine oturdu. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun son açıklamaları, bölgenin geleceğine dair ezberleri bozabilecek bir sürecin kapısını araladı.

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu?
Sedef Karatay

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, 11 Ocak’ta katıldığı İngiliz podcast programına yaptığı açıklamayla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Sandu, olası bir referandumda Romanya ile birleşme yönünde oy vereceğini belirtti.

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu? 1

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Sandu, Moldovalıların çoğunluğunun şu an için birleşmeye sıcak bakmadığını kabul ederken, Avrupa Birliği’ne üyeliğin daha gerçekçi bir hedef olduğunu da vurguladı.

Sandu, "Eğer bir referandum düzenlenirse, Romanya ile birleşme yönünde oy veririm. Dünyada neler olup bittiğine bakın. Moldova gibi küçük bir devletin demokratik ve egemen bir ülke olarak ayakta kalması ve özellikle Rusya’ya direnmesi giderek zorlaşıyor."

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu? 2

TARİHİ BAĞLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Moldova, tarih boyunca komşu imparatorluklar ve büyük devletler arasında yer değiştirmiş, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştı. Romanya ile ortak dil, kültür ve tarih paylaşan Moldova’da bugün yaklaşık 1,5 milyon kişinin Romanya vatandaşlığına da sahip olması, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendiriyor.

Uzmanlara göre bu durum, olası bir birleşme senaryosunu teknik olarak kolaylaştırsa da siyasi ve güvenlik boyutunda ciddi riskler barındırıyor.

RUSYA YANLISI BÖLGELERDEN KOPUŞ UYARISI

Sandu’nun sözleri ülkede sert tepkilere yol açtı. Rusya yanlısı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı’nın Romanya vatandaşlığına da sahip olmasını gündeme getirerek tarafsızlığını sorguladı.

Daha da önemlisi, Rusya destekli ayrılıkçı bölgeler Transdinyester ve Gagavuzya’dan peş peşe açıklamalar geldi.

Bölge temsilcileri, Moldova’nın statüsünün değişmesi halinde kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanacaklarını ve Kişinev’den tamamen kopabileceklerini duyurdu.

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu? 3

DIŞİŞLERİ BAKANI: "KARARI YALNIZCA HALK VERİR"

Radio Moldova’ya konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise daha temkinli bir ton benimsedi. Popşoi, Romanya ile birleşme gibi tarihi bir kararın ancak Moldova vatandaşlarının büyük çoğunluğunun desteğiyle alınabileceğini vurguladı.

"Bu tür bir referandumda halkın iradesi belirleyici olur. Geniş bir toplumsal mutabakat olmadan böyle bir adım atılamaz" diyen Popşoi, mevcut koşullarda birleşmenin yakın vadede zor göründüğünü ima etti.

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu? 4

ANKETLER NE DİYOR?

Son kamuoyu yoklamalarına göre Moldova halkının yalnızca yüzde 30’u Romanya ile birleşmeyi destekliyor. Ancak ülkedeki nüfusun önemli bir bölümünün Rusça konuşması ve Rusya’nın bölgedeki siyasi etkisi, toplumdaki bölünmeyi derinleştiriyor.

Buna karşın bazı analistler, askeri ya da büyük bir siyasi kriz yaşanması halinde bu oranın hızla artabileceğini ve birleşmenin "kaçınılmaz" hale gelebileceğini savunuyor.

Avrupa haritası değişebilir: İki ülke birleşiyor mu? 5

AVRUPA İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI MI?

Moldova ile Romanya’nın birleşmesi şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünse de, Sandu’nun sözleri Avrupa’da sınırların yeniden tartışılmaya başlanabileceğinin ilk işareti olarak yorumlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı felakete döndü! Bir aile yok olduKar yağışı felakete döndü! Bir aile yok oldu
Kuzey Işıkları Avrupa üzerinde görüldüKuzey Işıkları Avrupa üzerinde görüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Romanya Moldova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.