Avrupa Süper Ligi iptal mi oldu? Avrupa Süper Ligi yasaklandı mı?

İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool , Manchester City, Manchester United , Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig'de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. Organizasyonun ilk başkanı olan ve Real Madrid'in başkanlığını da yürüten Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi ile ilgili İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Perez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Avrupa Süper Ligi ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perez, FIFA ve UEFA'nın karşı çıktığı Avrupa Süper Ligi oluşumunun iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

"İngiltere, İspanya ve İtalya'nın büyük kulüpleri, futbolun yaşadığı bu kötü durum için bir çare bulmalıydı. Büyük kulüpler son yıllarda çok para kaybetti. Real Madrid son 2 yılda 400 milyon Euro zarar etti. Büyük kulüplerin dahil olduğu bir Süper Lig yaparak herkesin daha fazla para kazanacağı bir çözüm bulduk.

"FUTBOL TARAFTARLARIN İLGİSİNİ KAYBETTİ"

"Avrupa Süper Ligi, finansal açıdan takımları kurtaracak. Yayın hakları haricinde bir gelir kapısı bulamadığınız zaman, çözümü daha fazla taraftarın ilgisini çekecek daha büyük maçlar düzenlemekte buluyorsunuz. Futbolun da dünyadaki her endüstri gibi değişmesi ve yeni koşullara adapte olması gerekiyor. Futbol, taraftarların ilgisini kaybetti. Kurucu 12 kulübün dünyanın her yerinde taraftarları var. Futbolla daha az ilgilenen genç nesli futbola bağlamamız lazım. Bunun neden olduğunu anlamamız lazım."

AVRUPA SÜPER LİGİ YASAKLANDI MI?

İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, "Avrupa Süper Ligi'nin başlatılmasını doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran veya şartlandıran, katılımcı kulüplere, futbolcularına ve yöneticilerine yönelik herhangi bir yaptırım veya disiplin önlemi alınmasının mahkemenin tedbiri kararıyla yasaklandığı" ifade edildi.