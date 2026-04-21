Avrupa ülkelerinden WhatsApp hakkında yeni düzenleme! Kamu çalışanları kullanamayacak

Sosyal medya yasaklarına bir yenisi ekleniyor. Avrupa ülkeleri kamu çalışanlarının ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Signal kullanımlarını sınırlandırmaya başladığı bildirildi.

İŞTE O ÜLKELER

Politico'nun haberine göre, Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika hükümetleri "kontrol haklarına sahip olmadıkları mesajlaşma uygulamalarını" kullanımını sonlandırmayı amaçlıyor. Ülkeler bunların yerine yerel uygulamaları hayata geçirmek için harekete geçti.

Habere göre Avrupa ülkeleri ve AB kurumları, veri egemenliği ve güvenlik gerekçesiyle WhatsApp ve Signal kullanımını sınırlandırıyor.

O uygulamalar yerine devlet kontrolünde, kapalı devre mesajlaşma uygulamaları devreye alınıyor.