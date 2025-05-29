Avrupa ülkesinde kuzenler arası evlilik yasaklanıyor! Yasa tasarısı kabul edildi

Adalet Bakanı Anna Sporrer, basına yaptığı açıklamada, uzun süredir tartışılan bu konunun somut adımlarla hayata geçirildiğini belirterek, yasa tasarısının meclis alt komisyonuna gönderileceğini söyledi. Sporrer, Ulusal Meclis'te yapılacak oylamanın ardından düzenlemenin Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesinin beklendiğini kaydetti.

Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm ise bu düzenlemenin çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Plakolm, "16 yaşındaki bir çocuğun okulda olması gerektiğine inanıyoruz, evlendirme dairesinde değil" diyerek yasanın gerekliliğini dile getirdi.

KUZENLER ARASI EVLİLİK YASAK

Öte yandan Avusturya İstatistik Kurumu'nun verileri, söz konusu düzenlemenin etkileyebileceği kişi sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya koydu. Kuruma göre, 2015 yılında çiftlerden en az birinin 18 yaş altında olduğu 50 evlilik kayda geçerken, bu sayı 2024 yılında 6'ya geriledi. Mevcut yasaya göre, 16 yaşındaki kişiler, velayet sahiplerinin izni ve uzman görüşü ile evlenebiliyor. Kuzenler arası evlilik de yasaklandı.