Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu için çok sayıda taziye mesajı yayınlandı... Gülse Birsel: "Çok üzgünüz"

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' rolüyle herkesin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.

BİROL GÜVEN: MAALESEF VURAL'I KAYBETTİK, ÇOK ÜZGÜNÜM

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurdu. Güven yaptığı paylaşımda, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Çelik'in evinde ölü olarak bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, ünlü oyuncunun ani ölümü hayranlarını ve sevenlerini yakından etkiledi. Çelik için sosyal medyada birçok taziye mesajı paylaşıldı.

GÜRSE BİRSEL: KUBİLAY'IMIZI ÇOK ERKEN KAYBETTİK

Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncusu olan Gürse Birsel de instagram hesabından paylaşımda bulundu. Birsel paylaşımında, "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ: SANAT DÜNYASINA KATTIĞI DEĞERLER VE BIRAKTIĞI İZLER HER ZAMAN HATIRLANACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ünlü oyuncu için paylaşımda bulundu. Yavaş, "Genç yaşta kaybettiğimiz değerli sanatçımız Vural Çelik’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyasına kattığı değerler ve bıraktığı izler her zaman hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ATA DEMİRER: NUR İÇİNDE YAT KARDEŞİM

Avrupa Yakası'nda beraber rol aldığı oyuncu Ata Demirer de, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Demirer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güzel zamanlar, güzel yıllar.. Çok erken bir veda. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim"