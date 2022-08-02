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Avrupa Yakası'nın 'Şesu'su Bülent Polat 'Seversin'e konuk oluyor

02.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Şesu' karakteriyle unutulmaz olan Bülent Polat, Kanal D'nin yeni dizisi Seversin'e konuk oluyor. Başarılı oyuncusunun değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa Yakası'nın 'Şesu'su Bülent Polat 'Seversin'e konuk oluyor

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi Seversin, yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi, eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Seversin’in 3 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 10’uncu bölümüne canlandırdığı karakterler ile her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Bülent Polat konuk oluyor. Polat dizide, Asya ve Tolga’nın rol aldığı Aşk Girdabı dizisinin senaristi Sefa Oran karakterine hayat verecek.
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Asya ve Tolga kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken kendilerini bir aşk krizinin içinde bulacak. Sevilen ikili Sefa Oran’ı sevgilisine kavuşturabilecek mi? Tüm bu olaylar yaşanırken dizinin geleceği ne olacak?


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Bülent Polat
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