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Avrupa’yı uzun yıllardır yöneten Habsburg Ailesi’nin tıp literatürüne geçmiş dudak yapısı!

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih kitaplarında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bünyesinde olarak işlenen Habsburg Ailesi, Germen soyunun en ünlü üyelerindendir. Ailenin tarih boyunca ortaya çıkan pek çok olayda parmağı olduğu düşünülür. Gizli bir şekilde yürüttükleri faaliyetlerinin yanı sıra bu aile, soylu kan aşkı sebebiyle yaptıkları akraba evliliklerinin sonucu olarak dünya literatürüne Habsburg Dudağı denen hastalığı katmışlardır.

Avrupa’yı uzun yıllardır yöneten Habsburg Ailesi’nin tıp literatürüne geçmiş dudak yapısı!

Habsburg Ailesi’nin asil soyu devam ettirmek için akraba evlilikleri yaptıkları bilinen bir gerçektir. Özellikle üst düzey insanlar kendi soylarından kişilerle evlenerek kraliyet kanını saf tutmaya çalışıyordu. Habsburg Ailesi’nin bu yöntemi tıp literatürüne geçmelerine de neden olmuştur. Prognathism olarak da adlandırılan bu genetik durum, asil soylulara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Habsburg ailesi, 1400'lü yılların ortalarında iktidara geldi ve 1700'lü yılların ortalarına kadar orada kaldı. Ancak bu süre zarfında oldukça fazla miktarda melez aile üyesi vardı. Aile dışındaki evlilik yerine Habsburglar, çıkarlarını korumak için yakın evlilikler düzenlemeye karar verdiler. Bunun bedelini ise genetik bozukluklarla ödediler. Ailenin sonraki kuşaklara mensup olan üyeleri güçlü ısırıklar yapamayan işlevsiz çenelere sahip bireyler olarak dünyaya geldi. Büyük dili, dışarıya doğru çıkık çenesi ve bozuk diş yapısı yüzünden çiğneme zorluğu yaşıyor ve salya akıtıyordu.

ispanya kralı

Bu durumun en kötü örneği, düzgün konuşamayan, çiğnemeyen ve salyalar saçan asilzade İspanya’daki II. Charles oldu. Charles buna ek olarak kısırdı ve bilişsel engelleri vardı. 4 yaşındayken konuşmayı ve 8 yaşında yürümeyi ancak öğrenebildi.

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