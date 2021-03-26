Yeni dünya düzenini oluşturan ve hükümdarlığını ilan eden birbirinden ilginç 12 aile!

Tüm dünya düzeninin sır dolu duvarlar ardında, birkaç büyük ve güçlü aile tarafından yönetildiği iddiasını hepimiz duymuş ya da okumuşuzdur. Bu ailelerin hemen hepsi gözlerden uzak yaşasa da, haklarında bilinenler, bu iddiaları gerçek yapmaya yetecek kadar güçlü. İster Illüminati ister 'Yeni Dünya Düzeni' olarak bilinsin, işte sizlere dünyanın en güçlü ve bir o kadar da karanlık aileleri...

ROCKEFELLER AİLESİ

Kirli para, Illuminati ve yeni dünya düzeni denildiğinde akla ilk gelen ailelerden biri Rockefeller olarak biliniyor. 1800’lü yılların ortasında John Davision Rockefeller tarafından kurulan aile dünyadaki pek çok banka, petrol ve endüstri şirketine sahiptir. ABD ve İsrail'in arkasındaki asıl güç olduğu söyleniyor. Aile hakkında dillerde dolaşan sayısız komplo teorilerinden biri ise 11 Eylül saldırısını onların düzenlediği üzerinedir.

Tahmin edilen servetleri: 5 ile 15 trilyon dolar arası

OPPENHEIMER AİLESİ

Elmas ve altın ticareti yaparak dünyanın en büyük ailelerinden biri olan Oppenheimer ailesi de Yahudi asıllıdır. Dünya elmas piyasasının yüzde 80’i, altın üretiminin yüzde 32’si bu ailenin denetimindedir. Bunun dışında platin gibi değerli taş ve maden yataklarının çoğunluk hisselerine de sahiptirler. Kısacası Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hammadde üretiminin tümü onların elinde.