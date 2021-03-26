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Yeni dünya düzenini oluşturan ve hükümdarlığını ilan eden birbirinden ilginç 12 aile!

Seray Üstün Seray Üstün
26.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca dünya düzeni üzerinde etkili olduğu düşünülen pek çok köklü aile olmuştur. Bu aileler dünyanın gelişimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Başta savaşlar olmak üzere birçok tarihi olayın arka yüzünde olduğu düşünülen ailelerin servetleri sizlere küçük çaplı bir şok yaşatacak.

Yeni dünya düzenini oluşturan ve hükümdarlığını ilan eden birbirinden ilginç 12 aile!

Tüm dünya düzeninin sır dolu duvarlar ardında, birkaç büyük ve güçlü aile tarafından yönetildiği iddiasını hepimiz duymuş ya da okumuşuzdur. Bu ailelerin hemen hepsi gözlerden uzak yaşasa da, haklarında bilinenler, bu iddiaları gerçek yapmaya yetecek kadar güçlü. İster Illüminati ister 'Yeni Dünya Düzeni' olarak bilinsin, işte sizlere dünyanın en güçlü ve bir o kadar da karanlık aileleri...

ROCKEFELLER AİLESİ

2

Kirli para, Illuminati ve yeni dünya düzeni denildiğinde akla ilk gelen ailelerden biri Rockefeller olarak biliniyor. 1800’lü yılların ortasında John Davision Rockefeller tarafından kurulan aile dünyadaki pek çok banka, petrol ve endüstri şirketine sahiptir. ABD ve İsrail'in arkasındaki asıl güç olduğu söyleniyor. Aile hakkında dillerde dolaşan sayısız komplo teorilerinden biri ise 11 Eylül saldırısını onların düzenlediği üzerinedir.

Tahmin edilen servetleri: 5 ile 15 trilyon dolar arası

OPPENHEIMER AİLESİ

3

Elmas ve altın ticareti yaparak dünyanın en büyük ailelerinden biri olan Oppenheimer ailesi de Yahudi asıllıdır. Dünya elmas piyasasının yüzde 80’i, altın üretiminin yüzde 32’si bu ailenin denetimindedir. Bunun dışında platin gibi değerli taş ve maden yataklarının çoğunluk hisselerine de sahiptirler. Kısacası Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hammadde üretiminin tümü onların elinde.

Tahmin edilen servetleri: 5 milyar dolar

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HABSBURG AİLESİ

4

Tarih boyunca kitaplarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak işlenen aile, Germen soyunun en ünlü ailesidir. Tüm Avrupa’yı gizli bir şekilde yöneterek dünya literatürünü değiştirmişlerdir. Sion Manastırı ismiyle bilinen ve kendini Hz.İsa'nın soyunu korumaya adayan örgütü finanse ettikleri de söylentiler arasında yer alır. Soylu kan aşkı sebebiyle yaptıkları akraba evliliklerinin sonucu olarak dünya literatürüne Habsburg Dudağı denen hastalığı katmışlardır.

DU PONT AİLESİ

5

Aklınıza ilk olarak S.T. Dupont çakmaklarının geldiğine eminiz. Ancak bu tamamen küçük bir isim benzerliğidir. Du Pont ailesi, Amerika'nın ilk barut fabrikasını kurmuştur. ABD başkanı Jefferson'ın yakın arkadaşı olan Pierre Samuel Du Pont'un, ABD ordusunun barut ihtiyacını karşıladığı söylenir. Aynı şekilde II. Dünya Savaşı'nda da Adolf Hitler'e askeri malzeme ve cephane yardımı yapmışlar. İlk atom bombası üretiminde de desteklerini esirgememişler.

RUSSELL AİLESİ

6

Russel ailesinin tarihin karanlık yüzü olduğunu söyleyenlerin sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Kökenleri köle ve uyuşturucu madde ticaretine dayanan aile İngiliz aristokrasinin başındadır. Yehova Şahitleri'nin ve Masonluğun da kurucusu olduğu iddia ediliyor.

WARBURG AİLESİ

7

Warburg ailesinin kökenleri 10. yy’a kadar uzanıyor. Oldukça kökenli ve sağlam bağlantıları olan bu aile, tefecilik ve elmas ticareti ile yüklü bir miktar servete kavuşmuştur. Diğer aileler gibi bankacılık yapan Warburg’lar İspanya’ya kaçmıştır. Rothshild ailesi ile ilişkilerini yoğunlaştırarak Avrupa'nın finans piyasasına hakim olmuşlar.

MORGAN AİLESİ

8

ABD'de enerji, ulaşım, savunma sanayi ve uzay teknolojisinde pek çok kazanım elde etmiş olan aile, Rockefellerlar'ın himayesinde bulunuyor. Amerikan İç Savaşı sırasında Amerikan Masonik Devleti'ni dolandırmakla suçlansalar da mahkemeden beraat ederek üstüne bir de tazminat almışlardır.

BUNDY AİLESİ

9

  1. yüzyılda Amerika'ya göç eden ailenin pek çok üyesi ABD yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. Aile üyelerinden Harvey Hollister Bundy, müsteşar, hazine bakanı ve savaş sekreteri olarak görev yapmış ve atom bombasının yapımında Manhattan'da görev almıştır.

FREEMAN AİLESİ

10

Freeman ailesi de Bundy ailesi üyeleri gibi Amerikan başkanlarına danışmanlık yapmaktadır ancak söylentilere göre başkana danışmanlık yapmaktan çok emir veriyorlarmış. Aile üyelerinden Gaylord Freeman da Sion Tarikatı'nin liderlerindendir.

COLLINS AİLESİ

11

New England'dan gelen köklü aile hakkında oldukça karanlık söylentiler var. Geçmişte cadılık ve büyücülükle suçlanan bazı mensupları bulunan aile aynı zamanda satanist bir kulüp olduğu söylenen Hell Fire Club üyesidir. Eski Amerikan başkanları Madison ve Lincoln ailenin damatlarındandır.

ASTOR AİLESİ

12

Uluslararası İlişkiler Kraliyet Kurumu, Astor ailesi tarafından kurulmuştur. Kayıtlarda hayır kurumu olarak geçse de ana amacı zenginlerin çıkarlarının hükümet politikalarıyla uyuşması.

LORD AİLESİ

13

Lord Ailesi ABD'ye 16.yy'da gelmiştir ve ABD yönetiminde etkin roller üstlenmiştir. Ailenin pek çok üyesinin Masonik ve Illuminist görüşlerden etkilenerek kurulan Kurukafa ve Kemik Tarikatı'nın üyeleri arasında olduğu söylenir.

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