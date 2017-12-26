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Avuç içi kadar mutluluk!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 14:44 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Yeni filmi Pitch Perfect 3'ün vizyona girmesinden sonra Noel tatiline giren ünlü oyuncu Hailee Steinfeld, kırmızı bikinisiyle güneşin tadını çıkardı.

Avuç içi kadar bikinisiyle rahat tavırlar sergileyen Steinfeld, kameraların kendisini çekmesiyle iyice şekilden şekile girdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu daha sonra bu fotoğraflarını instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeni yılı böyle karşılayacak

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 Son dönemin en gözde genç kuşak oyuncularından Hailee Steinfeld, 2018 yılını Hawai'nin sıcacık güneşinin altında karşılamaya hazırlanıyor.

 Son dönemin en gözde genç kuşak oyuncularından Hailee Steinfeld, 2018 yılını Hawai'nin sıcacık güneşinin altında karşılamaya hazırlanıyor.
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 Geçtiğimiz hafta 21 yaşına giren Steinfeld, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte gittiği Hawai'de güneşlenirken objekitlere takıldı.

 Geçtiğimiz hafta 21 yaşına giren Steinfeld, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte gittiği Hawai'de güneşlenirken objekitlere takıldı.
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Görüntülendiğini fark etmeyen Steinfeld, pembe bikinisiyle sere serpe güneşlendi. Genç oyuncunun güneşlendiği süre boyunca cep telefonunu elinden düşermediği de dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülendiğini fark etmeyen Steinfeld, pembe bikinisiyle sere serpe güneşlendi. Genç oyuncunun güneşlendiği süre boyunca cep telefonunu elinden düşermediği de dikkatlerden kaçmadı.
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