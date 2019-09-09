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Avukat eşini öldüren doktorun söyledikleri pes dedirtti!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Avukat eşini öldüren doktorun söyledikleri pes dedirtti!

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

BAKANLIĞIN MÜDAHALLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

'BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR'

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Müzeyyen Boylu Mesut Issı cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vah garibim vah kim bilir meslegin geregi kac garibanın hakkina girdin de Rabbim seni bu belaya dusurmus
Numaradan böyle davranıp ceza ehliyeti yoktur raporu alarak cezadan yırtmaya çalışıyor olabilir .
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