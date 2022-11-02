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Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

02.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde avukatlığa döndüğünü duyurarak sevenlerini heyecanlandıran ünlü şarkıcı Ebru Polat, OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, iç çamaşırlı pozunun üzerine OnlyFans hesabının linkini ekledi.

Avukatlığa döndüğünü söyleyen Ebru Polat OnlyFans'a katıldı! Sosyal medya coştu

15 yıl aradan sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın Onlyfans'ta aktif olmasına, sosyal medyada yorum yağdı. Twitter kullanıcıları, ''Benim avukatlığın gidişat aynen bu şekil'' ve ''Ne alaka şimdi OnlyFans'' gibi yorumlarda bulundu.

Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı ''Artık 'Avukat Hanım' diyeceksiniz'' açıklamasıyla gündem olan Ebru Polat, İstanbul Barosu'na kaydoldu.

Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri işleten Ebru Polat, günlük kazancının 40 bin TL olduğunu söylemişti.

Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Ebru Polat'ın OnlyFans hesabıyla gündeme gelmesi, akıllara Nihal Candan'ı getirdi. Hukuk Bürosu açmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Nihal Candan, OnlyFans'tan 1 ayda 100 bin TL kazandığını itiraf etmişti.

Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü


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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı

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