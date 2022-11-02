Avukatlığa dönen Ebru Polat OnlyFans linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, iç çamaşırlı pozunun üzerine OnlyFans hesabının linkini ekledi.

15 yıl aradan sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın Onlyfans'ta aktif olmasına, sosyal medyada yorum yağdı. Twitter kullanıcıları, ''Benim avukatlığın gidişat aynen bu şekil'' ve ''Ne alaka şimdi OnlyFans'' gibi yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı ''Artık 'Avukat Hanım' diyeceksiniz'' açıklamasıyla gündem olan Ebru Polat, İstanbul Barosu'na kaydoldu.

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri işleten Ebru Polat, günlük kazancının 40 bin TL olduğunu söylemişti.

Ebru Polat'ın OnlyFans hesabıyla gündeme gelmesi, akıllara Nihal Candan'ı getirdi. Hukuk Bürosu açmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Nihal Candan, OnlyFans'tan 1 ayda 100 bin TL kazandığını itiraf etmişti.



