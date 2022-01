Avustralya Açık Finali’nde Daniil Medvedev maçın hakemine hakaret etti: Sen aptal mısın?

Rod Laver Arena'da oynanan yarı final mücadelesinde Medvedev, 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı. Toplam 2 saat 30 dakika süren maçta rakibini 7-6, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup eden Medvedev, turnuvada üst üste ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez final biletini aldı. Geçen yıl da yarı finalde elediği rakibinin dört kez servisini kıran 25 yaşındaki Medvedev, finalde İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN OLAY!

Maç esnasında oyunu duraksatan Medvedev ile hakem Jaume Campistol arasında geçen diyalog dünya gündeminde olay oldu. Yunanlı rakibinin sürekli babasıyla tribünden konuşmasını ve her sayı aldığında babasının kenardan bağırmasından şikayetçi olan Medvedev maçın hakemine, "Adamım sen aptal mısın? Babasıyla her puan aldığında konuşuyor ve babası her seferinde kenardan bağırıyor. Sen çok kötü bir hakemsin. Her puan aldığından sonra babasıyla konuşabilir mi? Bana cevap ver seni bu maça nasıl verdiler?" dedi. Bu diyalog televizyondan duyuldu.

HAKEM SERT TEPKİ VERMEDİ: TAKTİK VERMEDİĞİ SÜRECE KONUŞABİLİR

Medvedev'in hakaretleri karşısında sakinliğini koruyan maçın hakemi Jaume Campistol, "Babası kendisine taktik vermediği sürece istediği kadar konuşabilir. Lütfen oyununa dön diyerek konuyu kapattı.