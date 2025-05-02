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Avustralya'da fitness fenomeni Türk adam tutuklandı! Suçları saymakla bitmedi...

Avustralya'da 'Supa Türk' olarak bilinen fitness fenomeni Özcan Aytemiz, birçok suçtan yargılandığı dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avustralya'da fitness fenomeni Türk adam tutuklandı! Suçları saymakla bitmedi...
Jale Uslu

Avustralya'da ünlü bir fitness fenomeni olan 'Supa Türk' olarak bilinen Özcan Aytemiz, hırsızlık, polise saldırı ve uyuşturucu temini gibi suçlamalar tutuklandı.

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Polis, 25 Nisan günü sabah saatlerinde Sidney'in batısındaki Cabarita'da bulunan Cabarita Yolu'na, bir kişinin bir eve girdiğine dair ihbarlar üzerine çağrıldı. Polis olay yerine geldiğinde, Aytemiz'in uyuşturucularla evden ayrıldığını gördü. Ardından şüpheli Aytemiz, uyuşturucu içeren şişeyi polis memurlarının üzerine döktü.

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Daily Mail'de yer alan habere göre delilleri karartmaya çalışan Aytemiz'le ilgili polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Memurlar binayı ararken ve görgü tanıklarıyla görüşürken, bir adamın evden ayrıldığı görüldü. Adam gözaltına alındı" dedi. "Polis, iddia edilen delil karartmasını durdurmaya çalıştı ve memurlara direndi. 35 yaşındaki Aytemiz tutuklandı ve memurlar hafif yaralandı."

ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Yapılan aramalar sonucunda ise polisler GHB, kokain ve metamfetamin içerdiği iddia edilen çok sayıda şişe ele geçirdi. Aytemiz, Burwood Polis Karakolu'nda 10 suçtan gözaltında tutuldu. 26 ve 29 Nisan tarihlerinde Parramatta Kefalet Mahkemesi'nde yargılandı ve her iki seferde de kefalet talebi reddedildi. Aytemiz, 14 Mayıs'taki bir sonraki duruşmasına kadar tutuklu kalacak.

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İLK SUÇU DEĞİL!

Vücut geliştirmeci, 10 yıldan fazla bir süre önce 'Estetik Ekibi' olarak bilinen Sidneyli fitness tutkunlarından oluşan bir grubun üyesi olarak öne çıktı. Aytemiz, 2011 yılında Tayland'da tatil yaparken henüz 22 yaşındayken hayatını kaybeden YouTube fitness yıldızı Aziz 'Zyzz' Shavershian'ın arkadaşı olarak biliniyordu. Aytemiz, bir zamanlar ülke çapında gece kulüplerinde ve şovlarda 'Zyzz'in müritlerinden biri' olarak tanınıyordu.

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Aytemiz, Ocak ayında Hakim Emma Manea tarafından ehliyetinin iptal edildiği dönemde araç kullanmaktan, yasaklı uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunmuştu ve 300 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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suçlu tutuklu
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