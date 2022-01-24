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Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce alıkoydum

24.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 18 gün alıkoymakla suçlanan zanlı, suçlamaları kabul etti. 5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor. Kelly'nin Cleo'yu neden kaçırdığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce alıkoydum

Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğu Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan kaçırılmıştı. Ailesine göre Cleo, çadırda küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Annesi ve partneri sabah uyandığında çadırının kapısının açık olduğunu ve Cleo'nun yatağında olmadığını fark etti. Çocuğun kaybolmasından sonra 5 bin nüfuslu büyük bir arama seferberliği başlatılmış, 100 memurun katılımıyla özel bir ekip oluşturulmuştu. Polis, Cleo'nun yakalanmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vadetmişti.

EVLERİNİN YAKININDA BULUNDU

Terence Darrell Kelly Kasım'da yakalandıktan sonra bin kilometre uzaklıktaki Perth'e götürülmüştü.

Cleo kaçırılmasından 18 gün sonra kendi evlerinin yakınlarındaki kilitli bir evde bulunmuştu. Olay tüm Avustralya'da yakından izlenmiş, uluslararası medya da gelişmeleri takip etmişti.

Avustralya medyasına göre, Kelly'nin bir marketten bebek bezi almasının şüphe uyandırdığını ve polisi adrese yönlendirdiğini yazmıştı. Polis daha önce Kelly'nin aileyle hiçbir bağı bulunmadığını açıklamıştı. Avustralya medyası Kelly'nin suçlamaları kabul etmesini sürpriz bir gelişme diye niteledi. Zira, davanın çok uzun sürebileceği düşünülüyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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