Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce alıkoydum

Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğu Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan kaçırılmıştı. Ailesine göre Cleo, çadırda küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Annesi ve partneri sabah uyandığında çadırının kapısının açık olduğunu ve Cleo'nun yatağında olmadığını fark etti. Çocuğun kaybolmasından sonra 5 bin nüfuslu büyük bir arama seferberliği başlatılmış, 100 memurun katılımıyla özel bir ekip oluşturulmuştu. Polis, Cleo'nun yakalanmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vadetmişti.

EVLERİNİN YAKININDA BULUNDU

Cleo kaçırılmasından 18 gün sonra kendi evlerinin yakınlarındaki kilitli bir evde bulunmuştu. Olay tüm Avustralya'da yakından izlenmiş, uluslararası medya da gelişmeleri takip etmişti.

Avustralya medyasına göre, Kelly'nin bir marketten bebek bezi almasının şüphe uyandırdığını ve polisi adrese yönlendirdiğini yazmıştı. Polis daha önce Kelly'nin aileyle hiçbir bağı bulunmadığını açıklamıştı. Avustralya medyası Kelly'nin suçlamaları kabul etmesini sürpriz bir gelişme diye niteledi. Zira, davanın çok uzun sürebileceği düşünülüyordu.



