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Metal dedektörüyle bulundu! 420 bin TL değerinde...

BBC BBC
20.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir adam metal detektörüyle 1,4 kilogramlık altın keseği buldu.

Metal dedektörüyle bulundu! 420 bin TL değerinde...

Avustralya'daki altının dörtte üçü, altın keseğinin de bulunduğu Kalgoorlie bölgesinden çıkarılıyor.

Kalgoorlie'deki dükkânın, internetten fotoğraflarını paylaştığı altın keseğinin değerinin 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğrafları, Matt Cook adlı bir esnaf paylaştı. Altını bulan adamın adı açıklanmazken Matt Cook, onun tecrübeli bir altın avcılığı meraklısı olduğunu söyledi.

Bu, son yıllarda bulunan en büyük altın keseği oldu.

Altın avcılarına malzeme satan esnaf Cook, altının toprağın 45 cm altından çıkarıldığını söyledi:

"Dükkânıma geri dönüp elindeki altını gösterdiğinde yüzüme büyük bir gülümseme oturdu."

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya Madencilik Okulu Direktörü Prof. Sam Spearing'e göre bölgede daha külük altın keseklerinin bulunması daha sık rastlanan bir durum:

"Çevredeki madenlerin yanı sıra çok sayıda insan buraya hafta sonları hobi olarak altın avlamaya geliyor. Bazı insanlar ise bunu tam zamanlı olarak yapıyor.

"Çoğu altın 15 gramdan daha düşük ağırlıkta oluyor ama arada böyle büyükleri de çıkıyor."

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Anahtar Kelimeler:
avustralya metal detektörü altın keseği

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