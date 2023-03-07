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Avustralya’daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...

07.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Gold Coast’taki Sea World tematik parkının yakınlarında iki helikopter havada çarpıştı. Havada çarpışan iki helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ortaya çıkan ilk raporda pilotun telsiz anonsonu duymadığı için olayın meydana geldiği belirtildi.

Avustralya’nın Gold Coast şehrinin Broadwater bölgesinde iki helikopter tamamen açık bir havada birbirlerine çarptı. Kazanın ardından helikopterlerden biri yere çakıldı diğeri ise hasar almasına rağmen başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Görgü şahitleri kazadan önce helikopterlerden birinin inmekte diğerinin da kalkışta olduğunu aktardı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken hazırlanan ön rapordaki ifadeler dikkatleri çekti.

TELSİZ KONUŞMASINI DUYMADI

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Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, iki helikopterin tamamen açık bir günde Gold Coast'un Broadwater üzerinde havada nasıl çarpıştığını inceleyen kazanın nedenine yönelik ön soruşturmanın ayrıntılarını yayınladı. ATSB'nin baş komiseri Angus Mitchell, karaya inen helikopterin pilotunun telsizden havalanan pilottan bir çağrı duymadığını söylediğini belirtti.

KAZAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

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Helikopterde bulunan yolculardan biri tesadüfen camdan manzarayı çektiği sırada kazayı kaydetti. Yolcunun helikopterin kendilerin çarpmak üzere olduğu anları fark ettiği ve pilotu uyarmak için hamle yaptığı görüldü. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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Avustralya helikopter

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