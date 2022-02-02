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Avustralya’dan 'Göbeklitepe' albümü! İnsanlık tarihinin ilk kalıntılarını anlatıyor

02.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın son haftasında yayınlanan Ruins of Xibalba’nin Göbeklitepe albümü Avustralya üzerinden insanlık tarihinin bilinen ilk kalıntılarını anlatıyor.

Avustralya’dan 'Göbeklitepe' albümü! İnsanlık tarihinin ilk kalıntılarını anlatıyor

Ruins of Xibalba’nin ilk albümü olan Göbeklitepe, dark ambient ve folk muzik tarzında sınırlı sayıda kaset ve dijital olarak sunulmakta.

Projenin arkasindaki Oytun Bektaş’ı Türkiye’nin ilk Dungeon Synth projesi Tir’den tanıyoruz. Bir süredir Avustralya’da yaşayan Bektaş, yan projesi Ruins of Xibalba ile müzik kariyerine devam ediyor. Aynı Tir gibi tek kişilik bir proje olan Ruins of Xibalba’nın Göbeklitepe albümü konsept albüm severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendi müzik şirketini kuran Bektaş, Ruins Of Xibalba albümünü Orko Productions etiketi ile yayınladı. Yerel ve global müzisyenlerle çalışmalarını sürdüren Bektaş, Avustralya’nın dark ambient noise grubu Yetzer’in Göbeklitepe albümü için yaptığı remix şarkıyı da albüme ekledi.

Albümünün tüm kayıtlarını, mix ve mastering işlemlerini Orko Productions etiketi altinda gercekleştiren Bektaş, tarihin derin izlerini güçlü bir müzik anlayışıyla bizlere duyurma çabasında.

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Göbeklitepe
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