Avustralya’dan 'Göbeklitepe' albümü! İnsanlık tarihinin ilk kalıntılarını anlatıyor

Ruins of Xibalba’nin ilk albümü olan Göbeklitepe, dark ambient ve folk muzik tarzında sınırlı sayıda kaset ve dijital olarak sunulmakta.

Projenin arkasindaki Oytun Bektaş’ı Türkiye’nin ilk Dungeon Synth projesi Tir’den tanıyoruz. Bir süredir Avustralya’da yaşayan Bektaş, yan projesi Ruins of Xibalba ile müzik kariyerine devam ediyor. Aynı Tir gibi tek kişilik bir proje olan Ruins of Xibalba’nın Göbeklitepe albümü konsept albüm severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendi müzik şirketini kuran Bektaş, Ruins Of Xibalba albümünü Orko Productions etiketi ile yayınladı. Yerel ve global müzisyenlerle çalışmalarını sürdüren Bektaş, Avustralya’nın dark ambient noise grubu Yetzer’in Göbeklitepe albümü için yaptığı remix şarkıyı da albüme ekledi.

Albümünün tüm kayıtlarını, mix ve mastering işlemlerini Orko Productions etiketi altinda gercekleştiren Bektaş, tarihin derin izlerini güçlü bir müzik anlayışıyla bizlere duyurma çabasında.