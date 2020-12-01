Avustralya ordusundan rezalet: Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler

Avustralya ordusunun Afganistan’daki skandal eylemlerinin yankısı sürüyor. 2006-2015 yılları arasında ülkede görevde bulunan askerlerin, 39 sivili sebepsiz yere katletmesi uluslararası basının gündemine oturmuştu.

Soruşturma başlatılan ve ordudan uzaklaştırıldıkları belirtilen askerlerin yanı sıra sınırları zorlayan yeni görüntüler de ortaya çıktı. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Avustralya ordusunun bir üssünde çekilen fotoğrafları ele geçirdi.

Söz konusu askeri üs, Uruzgan bölgesinin başkenti Tarin Kot’ta yer alıyor. Guardian’ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 2009 yılında üssün içine ‘Fat Lady's Arms’ adında bir bar açıldı. Resmi kayıtlarda geçmeyen bu bara zaman zaman rütbeli askerler de uğramaya başladı.

RÜTBELİLER GÖZ ARDI ETTİ

Anzak Günü gibi özel günlerde buraya gelen rütbeli askerlerin durumu göz ardı ettiği belirtiliyor. Söz konusu barda çekilen fotoğrafların birinde bir asker protez bacaktan içki içerken görülüyor.

Bir Taliban askerine ait olduğu belirtilen protezin, ‘savaş ganimeti’ olarak 2009’da Taliban’a ait tünellere düzenlenen operasyon sonrası üsse getirildiği düşünülüyor.

GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bir diğer fotoğrafta ise iki asker protez bacakla dans ederek poz verirken görülüyor. İsmini vermeden Guardian’a konuşan askeri bir kaynak, bu fotoğrafların uzun süredir Avustralya Özel Kuvvetleri arasında dolaştığını, bu eylemlere imza atan rütbeli askerlerin bir bölümünün hala görevde olduğunu öne sürdü.

