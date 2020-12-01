HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Avustralya ordusundan rezalet: Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler

Avustralya ordusundan rezalet: Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler

01.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avustralya ordusundan rezalet: Önce öldürüp sonra bacağından içki içmişler

Avustralya ordusunun Afganistan'daki skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Onlarca sivili katleden askerlerin, öldürdükleri bir kişinin protez bacağıyla içki içerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Avustralya ordusunun Afganistan’daki skandal eylemlerinin yankısı sürüyor. 2006-2015 yılları arasında ülkede görevde bulunan askerlerin, 39 sivili sebepsiz yere katletmesi uluslararası basının gündemine oturmuştu.

Soruşturma başlatılan ve ordudan uzaklaştırıldıkları belirtilen askerlerin yanı sıra sınırları zorlayan yeni görüntüler de ortaya çıktı. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Avustralya ordusunun bir üssünde çekilen fotoğrafları ele geçirdi.

Söz konusu askeri üs, Uruzgan bölgesinin başkenti Tarin Kot’ta yer alıyor. Guardian’ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 2009 yılında üssün içine ‘Fat Lady's Arms’ adında bir bar açıldı. Resmi kayıtlarda geçmeyen bu bara zaman zaman rütbeli askerler de uğramaya başladı.

avustralya-ordu-bacak-guardian2

RÜTBELİLER GÖZ ARDI ETTİ

Anzak Günü gibi özel günlerde buraya gelen rütbeli askerlerin durumu göz ardı ettiği belirtiliyor. Söz konusu barda çekilen fotoğrafların birinde bir asker protez bacaktan içki içerken görülüyor.

Bir Taliban askerine ait olduğu belirtilen protezin, ‘savaş ganimeti’ olarak 2009’da Taliban’a ait tünellere düzenlenen operasyon sonrası üsse getirildiği düşünülüyor.

GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bir diğer fotoğrafta ise iki asker protez bacakla dans ederek poz verirken görülüyor. İsmini vermeden Guardian’a konuşan askeri bir kaynak, bu fotoğrafların uzun süredir Avustralya Özel Kuvvetleri arasında dolaştığını, bu eylemlere imza atan rütbeli askerlerin bir bölümünün hala görevde olduğunu öne sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
İşte Koronanın 'en erken semptomu' İşte Koronanın 'en erken semptomu'
15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

İngiltere'de güneşsiz kalan halka D vitamini dağıtılacak

Güneşsiz kalan halka D vitamini dağıtılacak!

İşte Koronanın 'en erken semptomu'

İşte Koronanın 'en erken semptomu'

Timsahın ördek avı saniye saniye kaydedildi ama ilginç yanı...

Ördek avı saniye saniye kaydedildi ama ilginç yanı...

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Metrelerce yükseğe tırmanıp kurtardı

Gümüşhane'de yasağı delip sokakta halay çektiler

Halayın bedeli ağır oldu

Kadın dövüşçü 240 kiloluk rakibini nakavt etti

Kadın dövüşçü 240 kiloluk rakibini nakavt etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.