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Avustralyalı turiste havalimanından Aksaray’a bin 200 lira ücret şoku

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 15.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Sidney şehrinden uçakla İstanbul’a gelen Lübnan asıllı Avusturalyalı turist iş adamı, kendisini Yeni Havalimanı’ndan Aksaray’a götüren turizm firmasına 310 Avustralya doları (Bin 200 lira) ulaşım ücreti ödedi. Kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra ödemelerini kontrol eden adam, 12 kat fazla ücret ödediğini öğrenince dolandırıldığını düşünerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.00 sıralarında Arnavutköy’deki İstanbul Yeni Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Lübnan asıllı Avustralya vatandaşı iş adamı Ahmet El Tallawi (40) 17 arkadaşıyla Avustralya’nın Sidney şehrinden uçağa binerek İstanbul’a geldi. El Tallawi uçaktan indikten sonra havalimanındaki bir turizm firmasına giderek Aksaray’daki oteline gitmek istediğini söyledi. Kesilen faturayı imzalayarak alan turist ardından kendisi için hazırlanan VIP aracına binerek, otele doğru yola çıktı. Bir süre sonra oteline ulaşan iş adamı yerleştikten sonra ödemelerini kontrol ettiğinde kredi kartından kesilen 310,51 Avustralya doları (Bin 200 lira) görünce neye uğradığını şaşırdı.

12 KAT FAZLA ÜCRET ALDI

O süre boyunca İstanbul’da işlerini halleden adam ardından arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada turizm firmasına yaptığı bin 200 lira ödemeden bahseden iş adamı, şehirde bulunduğu süre boyunca anlaştığı bir şoföre faturayı gösterdi. Türk şoför faturaya bakmasının ardından turistten normalinden 12 kat fazla ücret alındığını gördü. Durumu İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak iş adamına anlatan şoför, taksi ile yolculuğu gerçekleştirdiğinde 100, UBER ile gerçekleştirdiğinde ise 150 lira bir ücret ödendiğini anlattı. Bunun üzerine şoför ile birlikte havalimanındaki firmaya giden turist, yetkililerden faturanın iptalini istedi. Ancak iddiaya göre yetkililer turist ile ilgilenmedikleri gibi durumu da düzeltmedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Burada bir şoka uğrayan turist El Tallawi ardından dolandırıldığını düşünerek İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak ve mail atarak şikayette bulundu. Bununla da yetinmeyen iş adamı Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) de konuyla alakalı bilgi verdi. Yaklaşık 40 kilometrelik mesafeye böyle bir ücret ödemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren iş adamı, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini belirtti.

"VATANDAŞLAR MAKUL ÜCRETLER SAĞLAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Olayı anlatan El Tallawi, “İstanbul’a Avustralya’dan geliyorum, uluslararası İstanbul havalimanına geldim. Buraya 17 arkadaş geldik. Havalimanına gelmek için kendime taksi çağırdım, taksici benden 320 Avustralya Doları aldı. Bu şey haramdır. Biz de Türk devletinden, buraya gelen vatandaşlara makul taksi ücretleri sağlamasını talep ediyoruz. Bu şey zulüm ve haramdır. Allah Erdoğan’ı korusun, bu ülkeyi, Türk devletini korusun ve eksik etmesin. Biz hepimiz Türk devletinin yanındayız. Bu yerlerde vatandaşları kazıklamayı önleyenlere çok çok teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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