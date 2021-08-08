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Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı kimdir? Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi kimdir?

08.08.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 'Ay Işığı Sokağı' sorusu güne damgasını vurdu. Yarışmacıyı zorlayan "Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı ve Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi hangi ikisidir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı ve Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi kimdir? İşte yanıtı...

Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı kimdir? Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi kimdir?

ATV'de ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 'Ay Işığı Sokağı' sorusu yarışmacıyı epey zorladı. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı ve Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi hangi ikisidir?" sorusunu yöneltti. Peki Ay Işığı Sokağı kitabının yazarı ve Ay Işığı Sonatı’nın bestecisi kimdir?

AY IŞIĞI KİTABI'NIN YAZARI VE AY IŞIĞI SONATI'NIN BESTECİSİ KİMDİR?

Yarışmacı soru sonrası yarışmadan çekilmeye karar verildi. Yarışmacıyı zorlayan sorunun cevabı ise merak ediliyor. Sorunun doğru yanıtı Stefan Zweig ve Beethoven'dır.

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