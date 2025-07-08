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Ay ve gezegen keşfine çıkacaklar! Asteroit savunmasına odaklanıyorlar

Çin'de faaliyete geçen Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği, Ay ve gezegen keşfi ile asteroit savunması gibi alanlara odaklanacak.

Ay ve gezegen keşfine çıkacaklar! Asteroit savunmasına odaklanıyorlar

Uluslararası akademik kuruluş Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği (IDSEA), Çin'in Anhui eyaletinin Hefei kentinde çalışmalarına başladı. Xinhua ajansının haberine göre, derin uzay araştırmalarına adanmış IDSEA, resmen faaliyete geçti.

Ay ve gezegen keşfine çıkacaklar! Asteroit savunmasına odaklanıyorlar 1

Hefei merkezli Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi, Çin Astronotik Derneği, Çin Uzay Araştırmaları Derneği ve Fransız girişimi "Planetary Exploration, Horizon 2061" tarafından ortaklaşa başlatılan IDSEA'nın kuruluşuna, 31 uluslararası bilim insanı ve Çin'den 20 akademisyen de sponsor olarak destek verdi. Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı ve Çin Mühendislik Akademisi akademisyenlerinden Vu Veyrın, IDSEA'nın başkanı seçildi.

Ay ve gezegen keşfine çıkacaklar! Asteroit savunmasına odaklanıyorlar 2

Vu, Birliğin kurulmasının Çin'in uzay programındaki uluslararası değişim ve işbirliği için büyük önem taşıdığını belirterek, bunun küresel uzay topluluğu için de işbirliğine dayalı gelişime yönelik çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

ASTEROİD SAVUNMASINA DA ODAKLANACAK

Birliğin, Ay keşfi, gezegen keşfi ve asteroit savunması gibi alanlara odaklanacağını dile getiren Vu, IDSEA'nın uluslararası derin uzay araştırmalarındaki eğilimler üzerine çalışmalar yürüteceğini, uluslararası akademik etkinliklere ev sahipliği yapacağını, dış uzayla ilgili standartların ve kuralların oluşturulmasında yer alacağını, dış uzayın barışçıl ve sürdürülebilir kullanımı gibi birçok konuda faaliyet göstereceğini kaydetti.

Ay ve gezegen keşfine çıkacaklar! Asteroit savunmasına odaklanıyorlar 3

Vu, dünya çapındaki bilim adamları ve mühendislere, birliğe katılmaları ve evrenin küresel keşfine katkı sağlamaları için davette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen
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