Ayak İşleri dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Ünlü oyuncular konuk olacak

GAİN platformunda yayınlanan Ayak İşleri yeni sezonuyla kış aylarında seyirciyle buluşacak. Politik doğruculuğa kafayı takmış Evren ile görev insanı duygusal maço Vedat, Ayak İşleri’nin 3. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Antonio Banderas’ı kıskandıracak aksiyon sahneleri ve kahkahanın dozunu iyice yükselten maceralarla geçen ikinci sezon, Vedat’la Evren’in kendilerini sürpriz şekilde bir konteynerde bulmasıyla final yapmıştı. Bu kez ikili yine “aşırı önemli” görevler için yollara dökülecek.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın paylaştığı ve son dönemde en çok konuşulan komedi yapımlarından biri olarak gösterilen Ayak İşleri’nin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu otururken, senaryosunu ise Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz birlikte kaleme alıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR KONUK OLACAK

İlk iki sezonunda Sarp Akkaya, Esra Ruşan, Sarp Apak, Uraz Kaygılaroğlu, Şebnem Sönmez, Defne Kayalar, Bülent Emin Yarar, Nur Fettahoğlu, Naz Çağla Irmak ve Bora Akkaş gibi sevilen isimleri ağırlayan dizinin yeni bölümlerinde yine başarılı konuk oyuncular seyirci karşısına çıkacak.

