Ayakkabı eş anlamlısı nedir? Ayakkabının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ayakkabı kelimesi günlük hayatımızda en sık duyduğumuz ve telaffuz ettiğimiz sözcüklerden biridir. Ayakkabı ile aynı manayı taşıyan sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutar. Türk Dil Kurumuna göre ayakkabı sözcüğünün tek bir manası vardır. Bu mana şu şekildedir:

(İsim) çoğunlukla sokağa çıkılınca giyilen, alt kısmı kösele, lastik gibi dayanıklı maddelerden yapılan giyecek

Ayrıca ayakkabı sözcüğünün içerisinde geçtiği “ayakkabı vurmak", "ayakkabılarını çevirmek” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ayakkabı sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevini üstlenmektedir. Günlük konuşma dilinde ya da yazılı iletişimlerde bu sözcük pek çok kişi tarafından kullanılır. Ayakkabı sözcüğü anlamdaş karşılığı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Anlam yönünden birbirinin yerine geçebilen sözcükler, eş anlamlı yani anlamdaş olarak tanımlanır. Ayakkabının eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Bu bağlamda ayakkabı eş anlamlısı olan sözcükler:

Pabuç

Kundura

Pabuç ve kundura kelimeleri, ayakkabı sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Özellikle birçok kişi ayakkabı kelimesi yerine pabuç sözcüğünü daha sık tercih etmektedir. Sözcüklerin eş anlamlı karşılıklarının bilinmesi, cümlelerde tekrara düşmeyi engellemektedir.

Ayakkabının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin cümlelerde kullanılması, cümle çeşitliliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ne kadar fazla yeni kelime öğrenirsek o kadar az tekrara düşeriz. Eş anlamlı kelimelerin yazılışları ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak mana yönünden çok benzerdir. Ayakkabı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: