Zarf eş anlamlısı nedir? Zarf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zarf kelimesi Arapça asıllı sözcüklerden birisidir. Arapçada "güzellik, zarafet, dış yüz, gramerde zarf" gibi anlamlarda kullanılan " ẓarf" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçen zarf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Kap, kılıf, sarma

İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese

İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap

Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime

Zarf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılsa da aynı cümlede kullanılmamalıdır. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi olabildiği gibi kimi kelimelerin eş anlamlısı olmayabilir. Eş anlam, anlamdaş olarak da ifade edilir. En az iki farklı kelimenin birbirleri arasındaki anlam birliğini ifade eder.

Zarf kelimesi çeşitli anlamlarda ve alanlarda kullanılan eskimiş bir ifadedir. Anlam olarak değişkenlik gösteren kelimelerin eş anlamlıları da farklılık gösterebilir. Zarf kelimesi genellikle mektup konulan kâğıttan kese ya da dil bilgisinde fiili, sıfatı ya da zarfın anlamını çeşitli bakımlardan etkileyen kelimeler için kullanılır. Bu bağlamda zarfın eş anlamlısı kelimeler de farklılık gösterebilir. Zarf eş anlamlısı kelimeler:

Sarma

Belirteç

Zarfın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Koruma kâğıdı olarak da adlandırılan zarf kelimesinin çeşitli eş anlamlıları bulunur. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdığından rahatlıkla birbirleri yerine kullanılabilir.Zarf kelimesinin eş anlamı olarak farklı iki kelime bulunur. Genellikle sarma ve belirteç kelimeleri anlamdaş kelimesi olarak kullanılır. Zarf eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: