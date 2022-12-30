Kıyı eş anlamlısı nedir? Kıyının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıyı kelimesi Türkçemizde pek çok farklı anlama gelen kelimelerden biridir. Kıyı kelimesi günümüz Türkçesinde hâlâ kullanılmakta ve birçok kalıplaşmış söz öbeğinde de yer alır. Kıyı kelimesi genellikle deniz ile karanın birleştiği yer için kullanılır. Bu temel anlamdan yola çıkılarak pek çok farklı anlamı da kullanıma girmiştir. Örneğin denizcilik terimlerinden biri olarak kıyı kara tarafını belirtmek için kullanılmaktadır. Kıyı kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen anlamları:

Kara ile suyun birleştiği yer

Kenar, periferi

Sahil

Issız, tenha olan yer

Kıyı kelimesinin mecaz anlamı olarak ıssız, tenha olan yer karşımıza çıkar. Bu anlamıyla kullanıldığında kıyı kelimesi insanın zor uğradığı, pek kalabalık olmayan yerleri tanımlamak maksadıyla mecazlaşmış ve artık temel anlamından tamamen olmasa da uzaklaşmıştır.

Kıyı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıyı kelimesi belirttiği anlamlara bağlı olarak farklı eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıyı eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Deniz boyu

Kenar

Kıran

Sahil

Periferi

Yaka

Sahil kelimesi, kıyı kelimesinin temel anlamı olan su ve karanın birleştiği yer anlamını karşılar. Kıyı kelimesinin eş anlamlısı olan bir başka sözcük de kenardır. Kıyı, kara ve su gibi iki farklı noktanın birleştiği yeri açıklarken buna benzer olarak iki farklı yüzeyin birleştiği yer olan kenar sözcüğünü de karşılamak üzere kullanıma girmiştir.

Kıyı kelimesinin eş anlamlıları olan diğer sözcükler kıran ve periferi olarak karşımıza çıkar. Ancak bu eş anlamlı kelimeler kenar ve sahil kadar yaygın kullanımda değildir.

Kıyının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyının eş anlamlısı olan kelimeler "deniz boyu", "kenar", "kıran", "sahil", "periferi" ve "kenar" kelimeleri olarak bilinmektedir. Kıyı kelimesi temel anlamı olarak su ve karanın birleşim noktası anlamını karşılar. Ancak kıyı kelimesi zamanla bu anlamdan daha uzak anlamları da karşılamak üzere genişlemiştir ve buna bağlı olarak birçok eş anlamlı kelime ortaya çıkmıştır. Kıyı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile cümle kurmak gerekirse: