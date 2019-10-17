Mynet Trend

Ayakları birbirine dolanınca yakalandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 17.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Düzce'de uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi, ayakları birbirine dolanıp düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ile 2 gram esrar çıktı. Sinan D.'nin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonunda ayakları birbirine dolanan kişi yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşıldı. Sinan D.' nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Yüzlerce kişi destek için yürüdüYüzlerce kişi destek için yürüdü
Engelli adama saldırı anı kameradaEngelli adama saldırı anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce polis uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Avrupa'da panik! THY uçağı Bremen'e acil iniş yaptı!

Avrupa'da panik! THY uçağı Bremen'e acil iniş yaptı!

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev!

İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev!

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Çatı kadından atlayan kadını, polis böyle kurtardı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tabi ki serbest bırakacaklar. Uyuşturucu taşıyanı içeri atarlar mı? Hem de yeni çıkmış, baya akıllanmış.
bildiğin adam yakaladı , düştü ama o vatandaşın hakkı yenilmemeli . Helal olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığlık sesleri durdurdu! Böyle yakalandılar

Çığlık sesleri durdurdu! Böyle yakalandılar

Bolu'da yüzlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na destek için yürüdü

Yüzlerce kişi destek için yürüdü

Antalya'da engelli kişiyi dövüp, parasını gasbeden şahıs kamerada

Engelli adama saldırı anı kamerada

Kontrolden çıktı! Bir anda öğrencilerin arasına daldı

Kontrolden çıktı! Bir anda öğrencilerin arasına daldı

Ölümden döndüler! Saniye saniye kamerada

Ölümden döndüler! Saniye saniye kamerada

Kaçan siviller korkunç gerçeği anlattı: PKK'dan çok işkence gördük

Kaçan siviller anlattı: PKK'dan çok işkence gördük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.