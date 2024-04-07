Ayça Ayşin Turan'a umreye giden sevgilisi Mehmet Aslan sorulunca...

Meslektaşı Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra popçu Murat Boz ile anılan ve daha sonra da Mehmet Aslan ile yeni aşka yelken açan oyuncu Ayça Ayşin Turan, özel hayat sorusunu cevapladı.

Posta'da yer alan habere göre; umre için kutsal topraklara giden sevgilisi Mehmet Aslan sorulduğunda güzel isim “Aşk güzel şey” diyerek güldü.

Bayram için bir plan yapmadıklarını söyleyen oyuncu “Şu an için bir tatil düşüncemiz yok. Belki de olur anlık gelişir” dedi.

Estetik ve oje gündemi hakkındaki sorulara da yanıt veren Ayça Ayşin Turan, "Estetik uzmanı değilim ben arkadaşlar. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor. Şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur?.Sizleri gördüğüme mutlu oldum" diyerek oradan ayrıldı.







