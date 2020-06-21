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Aydan Şener'den filtresiz bir bikinili poz daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle gündem oluyor! Her yıl bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkaran Şener yeni bir bikini paylaşım yaparak dikkat çekti.

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damga vuran oyuncular listesine adını yazdıran ünlü oyuncu Aydan Şener, yine sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunu paylaşan Şener yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.

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Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" dedmişti.

Aydan Şener bikinili karesini Instagram'da paylaştı anında hayranlarından beğeni topladı.

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