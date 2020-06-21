Aydan Şener'den filtresiz bir bikinili poz daha!

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damga vuran oyuncular listesine adını yazdıran ünlü oyuncu Aydan Şener, yine sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunu paylaşan Şener yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle çok konuşulan Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" dedmişti.

Aydan Şener bikinili karesini Instagram'da paylaştı anında hayranlarından beğeni topladı.

